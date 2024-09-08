На выборах проголосовали почти все заключенные России

На выборах губернаторов России почти все заключенные воспользовались правом голоса. В этом году впервые осужденные, находящиеся в СИЗО, получили возможность голосовать вне своего избирательного округа, и 98% из них воспользовались этой возможностью.
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