«Запад не поможет Украине»: офицеры из окружения Залужного предрекают обрушение фронта ВСУ

КИЕВ (ИА Реалист). Для украинских вооруженных формирований фронт может обрушится в том случае, если Российская Армия нанесет сконцентрированный удар в одном месте, пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских офицеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии