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Царьград

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Шри-Ланка запросила у России компенсацию за погибших на СВО своих граждан

Шри-Ланка запросила у России компенсацию за погибших на СВО своих граждан

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Шри-Ланки.Пресс-служба Министерства иностранных дел Шри-Ланки сообщила о том, что руководство страны запросило у России компенсацию за погибших на СВО своих граждан.

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