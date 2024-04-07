В Музее истории ГУЛАГа проходит выставка «Дело врачей». Она рассказывает о событиях 1950–1953 годов, когда на излете сталинского режима советской властью при личном участии Сталина было сфабриковано и развернуто уголовное дело против группы врачей, обвиняемых в заговореРОССИЙСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ КОНГРЕСС Выставка «Дело врачей» в Музее истории ГУЛАГа организована при поддержке Российского еврейского конгрессачитайте на monocle.