Экс-главу госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса заметили в Израиле во время раздачи гуманитарной помощи.
Чубайса заметили за раздачей гуманитарной помощи в Израиле
Комментарии
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Александр Ткаченко
Шестерит рыжий пид@р. Натура жидопроститутки себя проявляет. Судя по всему вписывается в новые условия.
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4 час.
Геннадий Бережнов
Чубайс с Дуней в Израиле закупили и развозят гуманитарную помощь на деньги украденные в России. Однако этим он не спасёт свою поганую душу. Рыжий - Ваучер ответит, если не земным, то законам создателя!
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3 час.
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