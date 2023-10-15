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Чубайса заметили за раздачей гуманитарной помощи в Израиле

Чубайса заметили за раздачей гуманитарной помощи в Израиле

Экс-главу госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса заметили в Израиле во время раздачи гуманитарной помощи.

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Комментарии
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Александр Ткаченко
Шестерит рыжий пид@р. Натура жидопроститутки себя проявляет. Судя по всему вписывается в новые условия.
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4 час.
Геннадий Бережнов
Чубайс с Дуней в Израиле закупили и развозят гуманитарную помощь на деньги украденные в России. Однако этим он не спасёт свою поганую душу. Рыжий - Ваучер ответит, если не земным, то законам создателя!
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3 час.

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