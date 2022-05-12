Юрист рассказал россиянам, как возместить ущерб от нападения собаки

В случае нападения животного на человека юрист посоветовал обращаться за медпомощью и фиксировать все повреждения в справке, которая понадобится для иска Россиянам рассказали, как действовать в случае нападения домашней или бездомной собаки.
В случае нападения животного на человека юрист посоветовал обращаться за медпомощью и фиксировать все повреждения в справке, которая понадобится для иска Россиянам рассказали, как действовать в случае нападения домашней или бездомной собаки.
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