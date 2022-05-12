Самая Модная

247 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • W357 Ц753W357
    Вот это мало вероятно что-бы снизили цены на топливо в России если на что-то подняли цены то уже не снижают .У России появилис...
  • Nina Pudikova
    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

Юрист рассказал россиянам, как возместить ущерб от нападения собаки

Юрист рассказал россиянам, как возместить ущерб от нападения собаки

В случае нападения животного на человека юрист посоветовал обращаться за медпомощью и фиксировать все повреждения в справке, которая понадобится для иска Россиянам рассказали, как действовать в случае нападения домашней или бездомной собаки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх