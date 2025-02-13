Засуха, наводнения и новые эпидемии: что ждет планету через несколько лет?

Количество стихийных бедствий на планете выросло в 5 раз за последние 50 лет. Наводнения, засуха, пожары, появление различных эпидемиологических заболеваний – начало внушительного списка угроз, нависающих над нашей цивилизацией.
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