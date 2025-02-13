PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

355 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Гуреев
    А убрать его им нельзя???? Зачем они вообще деньги получают?? Просто ездить по магазам, брать бесплатно чай на анализ...«Не берите даже п...
  • Eduard
    Вас вообще людейюв лес не гонят!«Сколько можно их...
  • Eduard
    Да тигров мало и их надо защищатт в отличии от долбаных людищек.«Сколько можно их...

Засуха, наводнения и новые эпидемии: что ждет планету через несколько лет?

Засуха, наводнения и новые эпидемии: что ждет планету через несколько лет?

Количество стихийных бедствий на планете выросло в 5 раз за последние 50 лет. Наводнения, засуха, пожары, появление различных эпидемиологических заболеваний – начало внушительного списка угроз, нависающих над нашей цивилизацией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх