Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «МК» назвал два бесспорных признака готовящегося нападения НАТО на Россию.
Коротченко назвал два бесспорных признака готовящегося нападения НАТО на Россию
Комментарии
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льюис кэрролл
Они готовятся, потому, что мы им это позволили. Потому что не отвечали ни на какие их провокации. Остается понять, мы не отвечали, потому что нечем было, и все разворовали, или потому что проглядели. И конечно, напрашивается еще одна причина - желание выглядеть чистеньким, законопослушным... Это вообще уже, можно воспринимать, как предательство народа. И то и другое на совести тех, кто руководил страной.
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10 час.
ХА
Харченко Александр
Ещё один пророк в Отечестве отыскался
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8 час.
EV
Evgeni Velesik
А что Лукашенко кнопку не нажмëт? Не-э, этот парень дал понять хохлам, которые подтянули войска к границе Беларусии, нажмëт и глазом не моргать!
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4 час.
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