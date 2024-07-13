Коротченко назвал два бесспорных признака готовящегося нападения НАТО на Россию

льюис кэрролл

Они готовятся, потому, что мы им это позволили. Потому что не отвечали ни на какие их провокации. Остается понять, мы не отвечали, потому что нечем было, и все разворовали, или потому что проглядели. И конечно, напрашивается еще одна причина - желание выглядеть чистеньким, законопослушным... Это вообще уже, можно воспринимать, как предательство народа. И то и другое на совести тех, кто руководил страной.