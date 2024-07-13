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  • Evgeni Velesik
    А что Лукашенко кнопку не нажмëт? Не-э, этот парень дал понять хохлам, которые подтянули войска к границе Беларусии, ...Коротченко назвал...
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    Они готовятся, потому, что мы им это позволили. Потому что не отвечали ни на какие их провокации. Остается понять, мы...Коротченко назвал...

Коротченко назвал два бесспорных признака готовящегося нападения НАТО на Россию

Коротченко назвал два бесспорных признака готовящегося нападения НАТО на Россию

Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «МК» назвал два бесспорных признака готовящегося нападения НАТО на Россию.

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Комментарии
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льюис кэрролл
Они готовятся, потому, что мы им это позволили. Потому что не отвечали ни на какие их провокации. Остается понять, мы не отвечали, потому что нечем было, и все разворовали, или потому что проглядели. И конечно, напрашивается еще одна причина - желание выглядеть чистеньким, законопослушным... Это вообще уже, можно воспринимать, как предательство народа. И то и другое на совести тех, кто руководил страной.
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10 час.
ХА
Харченко Александр
Ещё один пророк в Отечестве отыскался
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8 час.
EV
Evgeni Velesik
А что Лукашенко кнопку не нажмëт? Не-э, этот парень дал понять хохлам, которые подтянули войска к границе Беларусии, нажмëт и глазом не моргать!
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4 час.

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