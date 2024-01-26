Во время выступления Байден оговорился, и назвал Трампа "профессором"

Во время выступления перед публикой президент Соединенных Штатов Джо Байден оговорился, и назвал экс-президента Дональда Трампа "профессором" (professor), перепутав это слово с "предшественником" (predecessor).
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