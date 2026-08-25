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Нижегородская правда

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«Ростелеком» интегрировал в платформу «Цифровой отель» заселение по ID через MAX

«Ростелеком» интегрировал в платформу «Цифровой отель» заселение по ID через MAX

«Ростелеком» расширил функционал флагманского решения для гостиничного бизнеса «Цифровой отель». Гостиницы, подключенные к единой платформе сервисов для оптимизации ресурсов и управления отелем, получили возможность заселять гостей по Цифровому ID через MAX.

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