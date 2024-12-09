В Екатеринбурге прошел турнир по комплексному единоборству в память о Герое России Сергее Багаеве

5 декабря в Екатеринбурге состоялся межрегиональный турнир по комплексному единоборству, посвященный памяти Героя России Сергея Багаева, сотрудника спецназа ГУФСИН «Россы», погибшего в 2000 году при выполнении служебного долга в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.