Денис Недеогло: "Граждан Молдовы пытаются обвести вокруг пальца"

Граждан Молдовы пытаются обвести вокруг пальца, обращая всё внимание на предстоящие выборы президента, но отводя его всеми силами от самого главного - референдума по вопросу предоставления парламенту, где большинство сейчас имеет партия "Действие и солидарность", права менять Конституцию страны по своему желанию и усмотрению, а именно это - главная цель.
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