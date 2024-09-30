Денис Недеогло: "Граждан Молдовы пытаются обвести вокруг пальца"

Граждан Молдовы пытаются обвести вокруг пальца, обращая всё внимание на предстоящие выборы президента, но отводя его всеми силами от самого главного - референдума по вопросу предоставления парламенту, где большинство сейчас имеет партия "Действие и солидарность", права менять Конституцию страны по своему желанию и усмотрению, а именно это - главная цель.