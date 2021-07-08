50 тыс. выпускников медвузов ежегодно, а лечить некому: куда исчезают врачи

Позитив для оптимистов50 тыс. выпускников медвузов ежегодно, а лечить некому: куда исчезают врачи В медицинские учреждения высокий конкурс и проходной балл – молодые люди стремятся учиться на врача.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьирина Северова северова (гуляева)С одной медсестрой занималась в воскресной школе и она тоже собиралась уходить из медицины. И не только из-за денег . Они , как правило , имеют много подработок , а сделать укол в вену , стоит от 500 до 1000 рублей. Про капельницу , вообще , молчу. Нет , не хотят работать именно в этой сфере. Тяжело , энергии много теряется , выгорает человекКомментировать
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