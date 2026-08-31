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Царьград

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Губернатор Слюсарь сообщил об уничтожении 30 дронов на Донбассе

Губернатор Слюсарь сообщил об уничтожении 30 дронов на Донбассе

В Ростовской области ночью сбиты более 30 дронов в шести районах. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил о возгораниях в Шолоховском районе, но угрозы населению нет.

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