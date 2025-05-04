Меган Маркл поделилась новой семейной фотографией принца Гарри и детей

Фото было опубликовано сразу же после провала Гарри в суде — на черно-белом снимке Гарри уходит вдаль фото: Getty ImagesНелегкие времена прололжают преследовать 40-летнего принца Гарри с тех пор, как он покинул отчий дом и разругался с королевской семьей.