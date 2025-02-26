Министр Канады посетит США, чтобы обсудить проблемы с наркотиками

Обсуждение совместных усилий США и Канады по борьбе с оборотом наркотика фентанила состоится во время предстоящего визита Министра общественной безопасности Канады Дэвида Макгинти в Вашингтон, 26 февраля сообщает телеканал CTV.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии