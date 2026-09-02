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В Минпросвещения РФ представили проект плана мероприятий по развитию кадетского образования

В Минпросвещения РФ представили проект плана мероприятий по развитию кадетского образования

В Министерстве просвещения России 2 сентября обсудили предложения органов власти по формированию плана мероприятий по реализации Основ государственной политики РФ в сфере кадетского образования.

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