В Минпросвещения РФ представили проект плана мероприятий по развитию кадетского образования

В Министерстве просвещения России 2 сентября обсудили предложения органов власти по формированию плана мероприятий по реализации Основ государственной политики РФ в сфере кадетского образования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В России появится...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым