Врач Осипов: Пандемии из-за распространения Марбургской лихорадки не будет

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заслуженный врач РФ Андрей Осипов отметил, что лихорадка Марбург опасна, но вероятность того, что это приведет к мировой эпидемии, как это было в случае с коронавирусом, мала.
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