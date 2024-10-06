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Врач Осипов: Пандемии из-за распространения Марбургской лихорадки не будет

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заслуженный врач РФ Андрей Осипов отметил, что лихорадка Марбург опасна, но вероятность того, что это приведет к мировой эпидемии, как это было в случае с коронавирусом, мала.

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