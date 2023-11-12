Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 858 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    как белый порошок в пробирке в случае с Ираком😀😀😀Мастер-класс по и...
  • Вячеслав Зязев
    Урок на будущее: "Избыточное критиканство всегда ведёт к кретинизму! Чтобы обрести право критиковать, нужно хоть что-...Пять лет колонии
  • Вера Касьянова
    Ничтожество...Пять лет колонии

Зачем украинская пропаганда готовит общество к заморозке конфликта с РФ

Зачем украинская пропаганда готовит общество к заморозке конфликта с РФ

  В данной публикации автору строк хотелось бы логически продолжить изложение своего собственного видения возможного послевоенного переустройства Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Никакого заморозка, идти до конца и бить украину по полной. Что эта заморозка даст? Ничего. Непогашенные угли так и будут тлеть и  могут пожар сделать.
Ответить
17 час.
Наталия
Мы поверим, расслабимся, а Запад и Украина , под прикрытием &quot;заморозки&quot;,поднакопят сил и ударят очень сильно. как это уже было с  Минскими соглашениями. Англосаксы  от своих планов никогда не оказываются.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх