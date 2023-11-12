Зачем украинская пропаганда готовит общество к заморозке конфликта с РФ

Никакого заморозка, идти до конца и бить украину по полной. Что эта заморозка даст? Ничего. Непогашенные угли так и будут тлеть и могут пожар сделать.

Наталия

Мы поверим, расслабимся, а Запад и Украина , под прикрытием "заморозки",поднакопят сил и ударят очень сильно. как это уже было с Минскими соглашениями. Англосаксы от своих планов никогда не оказываются.