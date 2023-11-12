В данной публикации автору строк хотелось бы логически продолжить изложение своего собственного видения возможного послевоенного переустройства Украины.
Зачем украинская пропаганда готовит общество к заморозке конфликта с РФ
Комментарии
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Регина Толстоброва
Никакого заморозка, идти до конца и бить украину по полной. Что эта заморозка даст? Ничего. Непогашенные угли так и будут тлеть и могут пожар сделать.
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17 час.
Наталия
Мы поверим, расслабимся, а Запад и Украина , под прикрытием "заморозки",поднакопят сил и ударят очень сильно. как это уже было с Минскими соглашениями. Англосаксы от своих планов никогда не оказываются.
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13 час.
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