Инвестиции в ДФО достигли 6,5 трлн рублей: как это отразится на населении?

Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума заявила, что рост инвестиций на Дальнем Востоке напрямую влияет на доходы населения, создание рабочих мест и развитие социальной инфраструктуры.
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