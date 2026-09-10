Инвестиции в ДФО достигли 6,5 трлн рублей: как это отразится на населении?

Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума заявила, что рост инвестиций на Дальнем Востоке напрямую влияет на доходы населения, создание рабочих мест и развитие социальной инфраструктуры.