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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юки Цунода: «Велика вероятность, что придется рассмотреть другую команду, если не получу долгосрочного контракта»

Пилот «РБ» (с сезона-2025 – «Рейсинг Буллз») Юки Цунода высказался о потенциальном разрыве с системой «Ред Булл» без долгосрочных гарантий места в «Формуле-1».

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