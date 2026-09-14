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Первый в мире экран Samsung M16 яркостью 10 000 нит, разрешением 2K с частотой 165 Гц достался смартфону iQOO 16

Первый в мире экран Samsung M16 яркостью 10 000 нит, разрешением 2K с частотой 165 Гц достался смартфону iQOO 16

Флагман станет первым Android-смартфоном с новой OLED-панелью Samsung Display M16 Samsung Display и iQOO провели презентации, на которой был представлен новый экран для смартфонов с OLED-панелью M16.

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