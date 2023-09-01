Нельзя долго смотреть на огонь: приметы в первый день осени

Сегодня, 1 сентября, — Стратилат Тепляк или Фекла Свекольница. Тепляком праздник назвали потому, что в первый день осеннего периода обычно бывает тепло, что позволяет садоводам и огородникам приступить к сбору урожая овощей и фруктов, а также другим работам на участке.