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Нельзя долго смотреть на огонь: приметы в первый день осени

Сегодня, 1 сентября,  —  Стратилат Тепляк или Фекла Свекольница. Тепляком  праздник назвали потому, что в первый день осеннего периода обычно бывает тепло, что позволяет садоводам и огородникам приступить к сбору урожая овощей и фруктов, а также другим работам на участке.

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