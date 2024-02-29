В Тамбове объявили конкурс по рисунку "Художественная школа - 2024"

Конкурс по рисунку "Художественная школа - 2024" пройдёт в Тамбове с 1 по 30 апреля. Принять в нем участие могут учащиеся детских художественных школ, подготовительных курсов высших учебных заведений и студенты младших курсов средних профессиональных учебных заведений.