В Тамбове объявили конкурс по рисунку "Художественная школа - 2024"

Конкурс по рисунку "Художественная школа - 2024" пройдёт в Тамбове с 1 по 30 апреля. Принять в нем участие могут учащиеся детских художественных школ, подготовительных курсов высших учебных заведений и студенты младших курсов средних профессиональных учебных заведений.
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