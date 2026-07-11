"Славянско-Краматорская агломерация начинает сыпаться": Русские не остановились на Константиновке

Русские военные не остановились на Константиновке. Андрей Марочко отметил, что после взятия города ВС России продолжили развивать наступление на этом направлении: "Славянско-Краматорская агломерация начинает сыпаться".
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