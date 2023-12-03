Если вы считаете, что противоположности притягиваются, то через пару-тройку лет совместной жизни с человеком, абсолютно не похожим на вас в своих увлечениях и взглядах, можете почувствовать серьезное разочарование и даже прийти к решению расстаться.
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