В Беларуси начала работу 2-я Минская международная конференция по евразийской безопасности

Минск, 31 октября /Синьхуа/ -- В Беларуси в четверг начала работу 2-я Минская международная конференция по евразийской безопасности, в ходе которой эксперты обсуждают перспективы евразийской безопасности в текущих условиях.
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