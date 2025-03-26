15 лет за мировоззренческие убеждения: суд Эстонии признал виновным в госизмене гражданина, имеющего российский паспорт

Гарий Щерба

ОСУДИЛИ за ==СВОЙ ВЗГЛЯД== на ПРОИСХОДЯЩИЕ СОБЫТИЯ .... И эти ПОДОНКИ КРИЧАТ на ВСЮ ГЕЙРОПУ что у них ДЕМОКРАТИЯ и каждый может иметь СВОЁ МНЕНИЕ ....???? А может ОБЯЗАН ИМЕТЬ МНЕНИЕ , такое как ИМЕННО ПОЛИТИКА ВЕРХУШКИ ВЛАСТИ , ИЛИ ........................ УЖАС , УЖАС и ещё раз УЖАС ....!!!