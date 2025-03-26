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Военное обозрение

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15 лет за мировоззренческие убеждения: суд Эстонии признал виновным в госизмене гражданина, имеющего российский паспорт

15 лет за мировоззренческие убеждения: суд Эстонии признал виновным в госизмене гражданина, имеющего российский паспорт

Мужчину также обвинили в том, что он якобы следил за бежавшим в Литву бывшим российским военнослужащим.

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Комментарии
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Гарий Щерба
ОСУДИЛИ  за  ==СВОЙ ВЗГЛЯД==  на  ПРОИСХОДЯЩИЕ СОБЫТИЯ .... И  эти  ПОДОНКИ КРИЧАТ  на  ВСЮ ГЕЙРОПУ  что  у них ДЕМОКРАТИЯ  и каждый может иметь  СВОЁ МНЕНИЕ ....???? А может  ОБЯЗАН ИМЕТЬ МНЕНИЕ  , такое как  ИМЕННО ПОЛИТИКА ВЕРХУШКИ ВЛАСТИ , ИЛИ ........................  УЖАС , УЖАС  и ещё  раз  УЖАС ....!!!
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