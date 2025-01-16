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Нанесен первый массированный удар по объектам газовой инфраструктуры Украины

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что 15 января в результате комбинированного удара была повреждена наземная инфраструктура подземного хранилища газа в украинском городе Стрый, расположенном в Львовской области.

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