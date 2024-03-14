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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек «Штутгарта» Дауд решил выступать за Сирию. Он играл за молодежные сборные Германии и провел 2 товарищеских матча за взрослую команду

Хавбек «Штутгарта», арендованный у «Брайтона», вправе сменить спортивное гражданство, поскольку был заигран за основную сборную Германии только в товарищеских встречах и не провел ни одного официального матча.

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