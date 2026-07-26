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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» намерена продлить контракт с Ферраном. Форвард должен сам попросить о трансфере, если хочет уйти

« Барселона » продолжает рассчитывать на Феррана Торреса и не планирует продавать его этим летом. По информации Mundo Deportivo, клуб не получал официальных обращений ни от « ПСЖ », ни от представителей футболиста.

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