«Водник» проиграл «Енисею» 4:8 в матче за 5-е место Кубка России

Архангельский «Водник» уступил красноярскому «Енисею» со счётом 4:8 в матче за пятое место, пропустив шесть мячей во втором тайме после равного первого — 2:2.
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