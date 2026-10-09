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Царьград

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«Водник» проиграл «Енисею» 4:8 в матче за 5-е место Кубка России

«Водник» проиграл «Енисею» 4:8 в матче за 5-е место Кубка России

Архангельский «Водник» уступил красноярскому «Енисею» со счётом 4:8 в матче за пятое место, пропустив шесть мячей во втором тайме после равного первого — 2:2.

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