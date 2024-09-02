7 и 8 сентября в Москве пройдет праздник автоспорта

Желающие смогут участвовать в дрифт турнире «Гонка за Москву» 7 и 8 сентября в Центре технических видов спорта Москвы пройдет шестой Фестиваль технических видов спорта, организованный при поддержке Департамента спорта города и Российской автомобильной федерации.