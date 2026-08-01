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Тяжелые тарелки, музыка и еще 8 способов обмануть мозг и сделать еду вкуснее

Тяжелые тарелки, музыка и еще 8 способов обмануть мозг и сделать еду вкуснее

Красивое тело строится в первую очередь на кухне, а не в спортзале. Вы можете часы напролет «таскать железо» или избавляться от лишних калорий на беговой дорожке, но если после этого вы вернетесь домой и налопаетесь пельменей с майонезом, все усилия напрасны.

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