Тяжелые тарелки, музыка и еще 8 способов обмануть мозг и сделать еду вкуснее

Красивое тело строится в первую очередь на кухне, а не в спортзале. Вы можете часы напролет «таскать железо» или избавляться от лишних калорий на беговой дорожке, но если после этого вы вернетесь домой и налопаетесь пельменей с майонезом, все усилия напрасны.