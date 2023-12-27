Ученые из ТулГУ с коллегами из КБГУ создали новый композитный материал

Ученые Тульского государственного университета (ТулГУ) совместно с коллегами из Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) создали сетевую лабораторию технологии полимерных и композиционных материалов.
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