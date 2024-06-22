Во Франции секта масонов организовала антирусские митинги

В западном мире происходят удивительные вещи, невероятные еще недавно. Тайные общества, деятельность которых еще недавно была тщательно засекречена, выходят наружу, их руководители раздают интервью и даже проводят массовые акции своих адептов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии