Выборы во Франции: Макрон проиграл, но отношения с Москвой вряд ли наладятся

АндрейБорков

А что вы хотели, лягушатники они и есть лягушатники! Хороших лягушатников в природе уже лет 50 как не существует. Кто бы там не победил на их разборках, прошу прощение - выборах, это чисто их шкурные дела. Они власть делят, они бабло хотят иметь, они считают себя королями Вселенной. Нам от их разборок ни жарко ни холодно. Не надо питать иллюзий по то, что с Россией наладятся отношения. Для них нормальные отношения с Россией, когда им все, а нам херн на рыло, да и еще у нас за хер на рыло должна быть огромная благодарность им! Так, что все верно, кто бы из лягушатников не победил на их выборах, нам от этого лучше не будет. Как, впрочем, и у америкосов тоже.