Появились свежие фоточки чёрной дыры M87* — она по-прежнему на месте и даже шевелится

Живое изображение черной дыры M87* через год Коллаборация EHT (Event Horizon Telescope) опубликовала свежие прямые изображения черной дыры M87* в галактике Мессье 87, в 55 миллионах световых лет от Земли.
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