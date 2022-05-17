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Милнер о чемпионской гонке: «Сити» – невероятный соперник. «Ливерпуль» гордится собой, что бы ни случилось»

Джеймс Милнер высказался о завершении чемпионской гонки в АПЛ.  «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» в 37-м туре АПЛ (2:1) и сократил отставание от «горожан» до 1 очка.

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