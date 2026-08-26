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Рязанские новости

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На оптовой базе Рязани проверили воинский учет у новых россиян

На оптовой базе Рязани проверили воинский учет у новых россиян

Выявленных нарушителей сопроводили в военный комиссариат.В Рязани сотрудники военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону совместно с военной полицией провели проверочное мероприятие на 5-й оптовой базе.

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