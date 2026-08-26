На оптовой базе Рязани проверили воинский учет у новых россиян

Выявленных нарушителей сопроводили в военный комиссариат.В Рязани сотрудники военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону совместно с военной полицией провели проверочное мероприятие на 5-й оптовой базе.
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