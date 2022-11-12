Daily Storm

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Глава МИД Украины Кулеба призвал не позволить России разыгрывать «голодные игры» из-за зерновой сделки

Глава МИД Украины Кулеба призвал не позволить России разыгрывать «голодные игры» из-за зерновой сделки

Срок действия соглашений истечет на следующей неделе, если стороны не договорятся о продлении сделкиУчастия России в зерновой сделке недостаточно, необходимо добиться, чтобы ее инспекторы проверяли суда с сельхозпродукцией без «намеренной задержки».

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