США нанесли удар по нефтяному танкеру Ирана у острова Харк

США нанесли удар по нефтяному танкеру Ирана неподалеку от острова Харк. Об этом сообщает SNN. «Иранский нефтяной танкер на острове Харк подвергся ракетной атаке войск США», – сообщили на американском канале.
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