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Журнал «Профиль»

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Минздрав предложил изменить порядок ввоза лекарств в Россию

Минздрав предложил изменить порядок ввоза лекарств в Россию

Документ должен заменить нынешние правила, они действуют до 1 сентября 2027-го. В случае принятия новые нормы начнут применяться с этой даты, сообщает во вторник, 8 сентября 2026 года, “Коммерсантъ”.

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