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«Челси» выиграл впервые при Почеттино. Это 2-я победа «синих» за 17 матчей с середины марта

«Челси» выиграл впервые при Почеттино. Это 2-я победа «синих» за 17 матчей с середины марта

Его команда разгромила «Лутон» (3:0) в 3-м туре АПЛ. В первых двух матчах «синие» сыграли вничью с «Ливерпулем» (1:1) и потерпели поражение от «Вест Хэма» (1:3).

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