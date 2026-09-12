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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семак о судействе матча с «Локо»: «Много спорных моментов. В прошлый раз поставили пенальти на Дивееве, сегодня – не поставили. Алип чисто сыграл в мяч, ему дали желтую»

Главный тренер « Зенита » Сергей Семак отметил множество спорных решений судьи в матче 8-го тура  Альфа‑Банк РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

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