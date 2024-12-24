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За рулем

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Любимый советский автомобиль – его ценили во всем мире

Любимый советский автомобиль – его ценили во всем мире

Хэтчбек стал не просто первой советской моделью, изначально созданной с передним приводом и поперечно расположенным двигателем – все новые тольяттинские легковушки были созданы именно на «восьмой» платформе: , Приора, Калина и Гранта… Историю создания «восьмерки», которая отмечает в эти декабрьские дни свое сорокалетие, мы рассказали в этой публикации.

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