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Воспитанник «Краснодара» Черников интересен «Лиону». Французы дают 5 млн евро, «быки» требуют больше

Воспитанник «Краснодара» Черников интересен «Лиону». Французы дают 5 млн евро, «быки» требуют больше

«Лион» предложил «Краснодару» 5 миллионов евро за 23-летнего полузащитника, сообщает «Чемпионат».  Российский клуб хочет выручить более крупную сумму за продажу игрока, переговоры продолжаются.

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