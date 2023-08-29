Воспитанник «Краснодара» Черников интересен «Лиону». Французы дают 5 млн евро, «быки» требуют больше

«Лион» предложил «Краснодару» 5 миллионов евро за 23-летнего полузащитника, сообщает «Чемпионат». Российский клуб хочет выручить более крупную сумму за продажу игрока, переговоры продолжаются.
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