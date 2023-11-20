«Адриана Лекуврёр» в Большом — двадцать лет спустя

Опера Франческо Чилеа о звезде парижской «Комеди Франсэз» XVIII века стала первой и весьма достойной премьерой сезона на исторической сцене ГАБТа «Адриенна Лекуврёр» Франческо Чилеа (в русской традиции принято такое написание имени героини) принадлежит к операм второго ряда среди веристских, равно как и творчество самого композитора в целом — так, по крайней мере, их место определено музыковедением.