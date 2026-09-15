Железнодорожная погрузка в Алтайском крае прибавила 8,7% за год

Больше всего с начала года на сети ОАО "РЖД" в крае отгрузили кокса За первые восемь месяцев 2026 года объем погрузки на железной дороге в Алтайском крае достиг 6,5 млн тонн.
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