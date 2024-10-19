Украинский пленный Стуков: 72-я бригада ВСУ ни разу не была на ротации

Пленный боевик бригады, оператор радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Алексей Стуков рассказал, что "элитная" 72-я бригада украинской армии, стоявшая в Угледаре, ни разу не балы на ротации с начала спецоперации.
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